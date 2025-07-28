الصين تقود ثورة الروبوتات الذكية.. روبوتات لطي الملابس وتنظيف المطابخ

تعتبر الصين من الدول الرائدة عالميًا في مجال تطوير الروبوتات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، حيث تشهد تقنياتها نموًا متسارعًا في مختلف المجالات، ومن أبرز الأمثلة على هذا التقدم ما أعلنت عنه مؤخرًا شركة بايت دانس، الشركة الأم لتطبيق "تيك توك"، من تطوير نظام روبوتي ذكي يستهدف تخفيف أعباء العمل المنزلي، وذلك وفقًا لموقع interesting engineering.

نظام روبوتي منزلي يعتمد على الذكاء الاصطناعي

أطلقت بايت دانس نظامًا روبوتيًا جديدًا يمكنه تنفيذ المهام المنزلية مثل تنظيف الطاولات ونشر الملابس، مستفيدة من نموذج رؤية وحركة متطور يُعرف باسم GR-3، هذا النموذج يمكّن الروبوتات من اتباع أوامر اللغة الطبيعية وتنفيذ مهام متنوعة بدقة، ما يفتح المجال أمام استخدام واسع لهذه الأنظمة داخل المنازل.

روبوت ByteMini: تجربة عملية متقدمة

في تجربة مخبرية، استخدمت الشركة روبوتها المحمول ByteMini، المزوّد بذراعين، بعد دمجه مع نموذج GR-3، وقد أظهر الروبوت قدرته على تنفيذ مهام معقدة، مثل وضع قميص على شماعة وتعليقه بدقة، وهو ما تم عرضه في فيديو توضيحي.

Robots that clean tables, hang clothes, and follow abstract instructions... all with minimal data and strong generalization.



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A VLA model built for long-horizon, dexterous tasks that adapts fast to new environments.



GR‑3 is a large-scale… pic.twitter.com/FhHEEzXozg — Ilir Aliu - eu/acc (@IlirAliu_) July 22, 2025

قدرات فائقة وتمييز ذكي للأشياء

كشفت الشركة في تقرير فني مفصل عن القدرات التكيفية للنموذج GR-3، إذ نجح الروبوت في التعامل مع ملابس قصيرة الأكمام رغم أن بيانات تدريبه كانت تقتصر على ملابس طويلة الأكمام، كما استطاع التقاط أشياء بناءً على أوصاف معقدة، مثل:

“الطبق الأكبر” (تمييز بالحجم)

“على اليسار” (تمييز بالموقع)

بل وتمكن أيضًا من تنظيف طاولة الطعام بالكامل استجابة لأمر واحد فقط، ما يدل على قدرته على فهم السياق وتنفيذ التعليمات المتعددة الخطوات.

منهج تدريبي مبتكر ومتعدد المصادر

اعتمدت بايت دانس على مزيج من الأساليب التدريبية، شملت:

جمع كميات ضخمة من الصور والنصوص

بيانات مستخلصة من تفاعل البشر في بيئات الواقع الافتراضي

محاكاة حركات الروبوتات الحقيقية من خلال تقنيات النسخ والتكرار

فريق Seed ودوره في الابتكار

يعتبر هذا المشروع ثمرة جهود قسم Seed في الشركة، المسؤول عن أبحاث الذكاء الاصطناعي وتطوير نماذج اللغة الكبيرة، وقد تأسس هذا القسم عام 2023، عقب إطلاق شركة OpenAI لنموذج ChatGPT في نوفمبر 2022، ما شكّل دافعًا إضافيًا لتسريع الابتكار في هذا المجال.

اهتمام متزايد وتوسع في التوظيف

يعكس اهتمام بايت دانس بالذكاء الاصطناعي رغبتها في الريادة المستقبلية، حيث يضم فريق Seed حاليًا أكثر من 15 وظيفة شاغرة في مجالات تتعلق بالروبوتات والذكاء الاصطناعي المتجسد، إضافة إلى إشراف مباشر من المؤسس المشارك تشانغ يي، الذي يزور بكين بانتظام لتوجيه الجهود البحثية والتقنية.

تهديدات الحظر في أمريكا

رغم التفاؤل بمستقبل الذكاء الاصطناعي في الشركة، تواجه بايت دانس تحديات على الساحة الدولية، أبرزها التهديد المتجدد من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي حثّ الشركة على بيع منصة "تيك توك" لكيان أمريكي، في ظل مخاوف تتعلق بالأمن القومي.