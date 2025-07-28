التهاب الزائدة الدودية عند الأطفال.. أعراضه ومخاطره وطرق التعامل معه

على الرغم من أن التهاب الزائدة الدودية يُعد أكثر شيوعًا بين المراهقين والبالغين، إلا أن الأطفال، حتى الرضع، قد يُصابون به، مما يستدعي وعيًا كاملًا من الأهل تجاه الأعراض والمضاعفات المحتملة، وسرعة التصرف في الوقت المناسب، وذلك وفقًا لما نشره موقع onlymyhealth

ما هو التهاب الزائدة الدودية؟

التهاب الزائدة الدودية هو حالة طبية تحدث نتيجة انسداد الزائدة (وهي كيس صغير متصل بالأمعاء الغليظة)، وغالبًا ما يحدث الانسداد بسبب تراكم البراز أو وجود جسم غريب، هذا الانسداد يؤدي إلى التهاب وتورم وألم شديد، وإذا لم يُعالَج، فقد يؤدي إلى تمزق الزائدة وانتشار العدوى داخل البطن، وهي حالة طبية طارئة قد تهدد الحياة.

هل يصيب التهاب الزائدة الأطفال؟

يمكن أن يصيب التهاب الزائدة الدودية الأطفال في أي عمر، حتى في سن مبكرة جدًا، وتشير الإحصاءات في الولايات المتحدة إلى أن حوالي 70 ألف طفل يُصابون بهذه الحالة سنويًا، ومعظم الحالات تحدث بين سن 10 إلى 18 عامًا، ويُعد التهاب الزائدة أحد الأسباب الرئيسية للجراحة الطارئة في مرحلة الطفولة.

الأعراض التي يجب على الآباء الانتباه لها

يصعب على الأطفال الصغار أحيانًا التعبير عن الألم بدقة، لذلك من المهم الانتباه إلى الأعراض التالية:

في أسفل البطن الأيمن، يبدأ غالبًا حول السرة ثم ينتقل إلى الجهة اليمنى.

الغثيان أو التقيؤ

انخفاض الشهية

الحمى والقشعريرة

الإمساك أو الإسهال

تورم البطن (خاصة عند الأطفال الصغار)

صعوبة في المشي أو الألم عند القفز أو السعال

التهيج والقلق المستمر

المضاعفات والمخاطر

إذا لم يُشخَّص التهاب الزائدة ويُعالَج في الوقت المناسب، فقد يؤدي إلى تمزق الزائدة خلال 24 ساعة، خاصة عند الأطفال دون سن الخامسة، هذا التمزق يؤدي إلى:

التهاب الصفاق

عدوى بكتيرية خطيرة في تجويف البطن.

تعفن الدم

وهي عدوى قد تنتشر في مجرى الدم، وتُعد مهددة للحياة.

عوامل الخطر المحتملة

رغم غياب عوامل خطر مؤكدة يمكن الوقاية منها، إلا أن هناك بعض العوامل التي قد تزيد من احتمالية الإصابة:

وجود تاريخ عائلي للإصابة بالزائدة.

الإصابة بالتليف الكيسي، وهو مرض وراثي يؤثر على وظائف أعضاء متعددة.

طرق التشخيص والعلاج

عند الاشتباه في التهاب الزائدة الدودية، يقوم الطبيب بالآتي:

الفحص السريري ومراجعة الأعراض.

طلب فحوصات مثل: الأشعة السينية، الموجات فوق الصوتية، التصوير المقطعي المحوسب (CT)، تحاليل الدم والبول.

في الحالات المبكرة أو البسيطة، قد يُعالج الطفل بالمضادات الحيوية فقط، أما في الحالات المتقدمة، فيُعد استئصال الزائدة الدودية جراحيًا هو الحل الأنسب.