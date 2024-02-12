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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أبوها خلص عليها.. القصة الكاملة لضحية الخلافات الزوجية بـ القاهرة

جثة - ارشيفية
جثة - ارشيفية

تباشر النيابة العامة في القاهرة التحقيقات في واقعة مقتل طفلة 3 سنوات على يد والدها المسجل نشل بعد تعديه عليها بالضرب وإحداث إصابات بها أدت إلى وفاتها.

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القصة الكاملة لـ مقتل طفلة السيدة زينب

أمرت النيابة العامة في القاهرة بضبط وإحضار الأب المتهم بقتل ابنته في السيدة زينب، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة واستمعت لأقوال والدة الطفلة التي اتهمت زوجها بقتل ابنتها بسبب خلافات زوجية، وصرحت بدفن جثمان الطفلة عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص بها.

وتبين من تحقيقات النيابة العامة في القاهرة، أن الطفلة بالغة من العمر 3 سنوات قامت والدتها بنقلها إلى مستشفى أطفال مصر بتاريخ 5 فبراير حيث تبين إصابتها بكدمات بالوجه والرقبة وارتشاح بالمخ ونقص اكسجين وتجمع دموي بالحوض، ثم توفيت بعد 4 أيام في المستشفى.

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تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة السيدة زينب تضمن ورود إشارة من مستشفى اطفال مصر تضمنت استقبال طفلة بالغة من العمر 3 سنوات مصابة كدمات بالوجه والرقبة وارتشاح بالمخ ونقص اكسجين وتجمع دموي بالحوض وتم إيداعها قسم العناية المركزة.

انتقلت أجهزة أمن القاهرة لكشف ملابسات واسباب الواقعة، وبالتقابل مع والدة الطفلة المجني عليه اتهمت زوجها - 38 سنة مسجل نشل بالتعدي على ابنتهم بالضرب حتى وفاتها بسبب خلافات زوجية بينهما، وبعد 4 أيام من دخول الطفلة المستشفى تبين وفاتها متأثرة بإصابتها.

وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على جثمان الطفلة المجني عليها بثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة في القاهرة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وجرى ضبط الأب المتهم في واقعة مقتل طفلة السيدة زينب.

القاهرة تحقيقات النيابة العامة جثة مستشفى أطفال مصر والدة الطفلة

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