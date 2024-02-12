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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انتشال جثة شاب مجهول الهوية من نهر النيل بالصف

صدى البلد

عثرت أجهزة الأمن في الجيزة، اليوم الإثنين، على جثة شاب غريق بنهر النيل ناحية جزيرة الودي في مدينة الصف، وطلبت النيابة العامة نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى في المستشفى لحين الكشف عن هويته، كما طلبت تحريات الشرطة للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

 

أمر اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية في الجيزة، بتكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، بناءً على توجيهات اللواء هشام أبوالنصر، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إذ كانت البداية بتلقي مركز شرطة الصف إخطارًا بالعثور على جثة لشاب في العقد الثالث من العمر، وبالانتقال والفحص لمناظرة الجثمان تبينّ أنه ذو شارب ولحية خفيفة، قمحي اللون، وحافي القدمين، ولا توجد على جسد إصابات ظاهرة.

 

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ودلت المعاينة على أن الشاب لم يكن بحوزته إثبات شخصية يمكن الاستدلال من خلاله التعرف على هويته، وتعمل الشرطة على تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، واستدعاء شهود العيان لسماع إفادتهم.

جثة شاب مجهول الهوية جثة شاب مجهول الهوية نهر النيل الصف

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