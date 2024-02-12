جثة في الحي الراقي.. مصرع شاب في ظروف غامضة بأكتوبر

تكثف أجهزة الأمن في الجيزة، اليوم الاثنين، من جهودها لكشف ملابسات واقعة مقـ.تل شاب داخل شقة سكنية بأحد الكمبوندات الشهيرة في أكتوبر، وأمرت النيابة العامة عقب إخطارها بالواقعة بنقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرفها، ومناظرتها من قبل الطبيب الشرعي للوقوف على أسباب الوفاة وتوقيتها وكيفية حدوثها وصولاً إلى الأدوات المستخدمة في إحداثها.

كلفت الشرطة بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، وبيان ما بها من بيانات يمكن الاستفادة منها خلال حركة سير التحقيقات، واجراء التحريات اللازمة للوصل إلى مرتكب الجريمة بناءً على توجيهات اللواء هشام أبوالنصر، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة.

ودلت معاينة مسرح الجريمة على العثور على جثة لشخص يُدعى «إسلام.ح»، داخل شقة سكنية بعقار مكون من 6 طوابق، إذ كان بكامل ملابسه مسجيًا على سجادة بالأرض وبه طعنة واحدة أسفل البطن من الجهة اليسرى.

أوضحت التحريات أن الشقة محل الجريمة ملك لشخصين، وهما: «أحمد.س»، و«ماجدة.ع»، واللذان لم يكونا متواجدين وقت الحادث.

قرارات عدة أصدرتها النيابة لكشف ملابسات الواقعة، يتقدمها رفع البصمات والآثار البيولوجية بالشقة وما عثر عليه من آثار دماء لمضاهاتها بدم المجني عليه وبيان مطابقتها من عدمه.