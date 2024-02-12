تفحم 60 أسطوانة كلور.. مفاجآت في معاينة النيابة لحريق محطة مياه الشيخ زايد

أجرت النيابة العامة بالشيخ زايد تحقيقات موسعة في نشوب حريق هائل داخل محطة مياه ما اسفر عن اصابة 7 اشخاص بحالات اختناق بينهم 3 افراد من قوات الحماية المدنية.

واسفت المعاينة التي أجرتها النيابة عن أن الحريق نشب داخل عنبر لتنقية المياه داخل المحطة ممتد على مساحة 500 متر، واسفر الحريق عن إحتراق 60 أسطوانة لغاز الكلور تستخدم لتنقية المياه، مما تسبب فى تسرب لغاز الكلور وإصابة 7 أشخاص بحالات اختناق وتم اسعافهم بموقع الحادث، ونقل بعضهم الى مستشفى الشيخ زايد لتلقي العلاج.

وأمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة آثار الحريق لمعرفة أسبابه وحصر الخسائر الناجمة عنه، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت التحريات الأولية أن السبب وراء اندلاع الحريق هو حدوث ماس كهربائي داخل الموصلات الكهربائية للوحة التحكم داخل عنبر لتنقية المياه، وامتد إلى خطين لأنابيب غاز الكلور و نتج عنه إحتراق وتفحم 60 أسطوانة كلور، وادي الغاز الناتج من الاسطوانات إلى إصابة 7 أشخاص بينهم 3 شرطيين بحالة اختناق.

كانت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، تلقت إخطارا من محطة لمياه الشرب بالشيخ زايد، باندلاع حريق هائل داخل المحطة ووقوع مصابين.

وعلى الفور انتقلت قوة من رجال الحماية المدنية بالتنسيق مع مأمور قسم شرطة الشيخ زايد، بصحبة عدد من سيارات الإطفاء والاسعاف إلى محل البلاغ.

ونجحت القوات في السيطرة على الحريق باستخدام المعدات اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.