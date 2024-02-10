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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الانتقام بايشارب.. الزوجة أنهت حياة حارس مدرسة الشيخ زايد بسبب علاقاته النسائية

حارس المدرسة المجني
حارس المدرسة المجني عليه

جثة داخل مدرسة في حي راقي بمدينة الشيخ زايد كانت البداية للكشف عن جريمة بشعة بطلتها زوجة بعدما تبين أن المجني عليه هو الزوج الذي اكتشفت زوجته تعدد علاقاته النسائية وزواجه عرفيا من سيدة أخرى. 

جثة داخل مدرسة

تلقى اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة اخطارا بالعثور على جثة حارس مدرسة في الحي ١٣ بمدينة الشيخ زايد داخل غرفته المخصصة للحراسة بالمدرسة، وجه على الفور بانتقال قوات الشرطة لفحص البلاغ وبيان ملابساته. 

أسفر فحص ضباط قسم شرطة الشيخ زايد ثان بقيادة العميد محمد امين رئيس مباحث قطاع اكتوبر عن العثور على جثة اربعيني مخنوقة بايشارب حريمي وان المبلغ عن الواقعة زوجته التي حضرت اليه لمساعدته في تنظيف المدرسة قبل بدء التيرم الثاني من العام الدراسي حيث عثرت عليه جثة هامدة، شكل اللواء محمد الشرقاوي فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة. 

الزوجة كلمة السر

وخلال أول ساعة من مناقشة فريق البحث بقيادة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية لزوجة المجني عليه تبين وجود تناقض في أقوالها حول كيفية اكتشافها الجريمة كما ارتبكت عدة مرات عند توجيه عدة أسئلة لها حول علاقتها بزوجها ومدى وجود خلافات بينهما. 

 

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الحس الأمني لفريق البحث أشار بأصابع الاتهام الى الزوجة خاصة بعدما اكدت المعاينة عدم وجود اقتحام للمدرسة او بعثرة في غرفة الحارس المجني عليه تدل على وجود سرقة أو فقدان أي من اثاث او اجهزة معامل المدرسة كما خنقه بايشارب حريمي يدل على وجود العنصر النسائي في الجريمة. 

اعتراف مفاجئ

ومع استمرار استجواب ومناقشة الزوجة فجرت مفاجآة بانها من انهت حياة زوجها بايشاربها بعدما يأست من تصرفاته الصبيانية وزواجه عرفيا عليها اكثر من مرة وتعدد علاقاته النسائية المحرمة حيث كان يستغل فترات اقامته في المدرسة طويلا بحجة عمله ويقيم علاقات آثمة مع سيدات وعندما واجهته اعترف لها قائلا: "ايوة بعرف ستات وبتجوز عرفي واللي عندك اعمليه". 

واستكملت الزوجة اعترافها قائلة ان اصرار زوجها على خيانتها والطريق الحرام انهى قدرتها على الاحتمال وقررت التخلص منه فلفت الايشارب على رقبته وخنقته حتى فارق الحياة وعندما تأكدت من موته ابلغت الشرطة لابعاد الشبهة عنها. 

تم تسجيل اعترافات الزوجة كاملة وتحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة بالشيخ زايد للتحقيق. 

انتقام بايشارب حريمي قتل حارس مدرسة الشيخ زايد علاقاته النسائية جثة داخل مدرسة النيابة العامة

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