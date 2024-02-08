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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مليار جنيه في شهرين.. تسجيل صوتي يكشف كواليس نصب بلوجر شهيرة على 2000 سيدة

صدى البلد

سردت الدكتورة نهى الجندي المحامية تفاصيل أحدث واكبر جريمة نصب بطلتها بلوجر شهيرة وشقيقها بعد استيلائهما على مليار جنيه من ٢٠٠٠ سيدة. 

وقالت الجندي ففي تسجيل صوتي ان البلوجر المتهمة تدعى سلمى الغزولي وشقيقها محمد استغلا براند عالمي لإقناع ضحاياهم في تسليمهم أموالهم حتى تمكنت خلال شهرين فقط من جمع مليار جنيه من حوالي ٢٠٠٠ سيدة وفتاة. 

وأضافت أن الضحايا لجأوا لها بعدما اختفت البلوجر واعوانها وأغلقت كافة صفحاتها وأرقام هواتفها التي كانوا يتواصلون معها من خلالها ما دفعهم لتحرير محاضر في الشرطة. 

وفجر رواد السوشيال ميديا قضية نصب جديدة بطلتها بلوجر شهيرة تدعى سلمى الغزولي متهمة بالاستيلاء على قرابة مليار جنيه من حوالي 2000 ضحية من تجار الملابس بـ براند عالمي عبر صفحتها "عالموضة". 

 

كمين

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على البلوجر سلمى الغزولي وشقيقها محمد في أحد الأكمنة المعدة لهما في محافظة القاهرة بعد تعدد البلاغات ضدهما وضد صاحبة شركة شحن أخرى تدعى خلود الصاوي واتهامهم لها بالاشتراك مع البلوجر الشهيرة في النصب عليهم والاستيلاء على أموالهم، وتم ترحيل سلمى الغزولي وشقيقها إلى محافظة المنوفية نظرا لكثرة البلاغات في مركز أشمون وأمرت النيابة حبسهما على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات مباحث الأموال العامة والمباحث الجنائية حول الواقعة بعد إصرار البلوجر وشقيقها على انكار نصبهما على الضحايا. 

واستغاث عدد من الضحايا بالدكتورة نهى الجندي المحامية لتولي الدفاع عنهم واصطحبتهم الى النيابة للاستماع لأقوالهم حيث شرحوا تفاصيل الواقعة وقالوا أنهم جميعا تجار ملابس "سيلرز شي ان" وشاهدوا البلوجر سلمى الغزولي تعلن عن نشاطها عبر عدة صفحات خاصة ببلوجرز مشهورين ما دفعهم للوثوق بها فتواصل العديد منهم معها وقالت انها تمتلك "كوبونات" خاصة بشراء منتجات "شي ان" وتبيعها بخصم هائل وثمن الكوبون الواحد 15 الف جنيه بدلا من 25 ألف جنيه علاوة على تعاقدها على استيراد حاوية كاملة من منتجات "شي ان" فانهالت عليها الطلبات من التجار. 

 

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مفاجآت في اتهام بلوجر شهيرة بالاستيلاء على مليار جنيه من2000 سيدة.. صور

وقال الضحايا ان البلوجر سلمى الغزولي كانت تطلب منهم تحويل المبالغ المالية عبر فودافون كاش وانستا باي ورفضت تماما أية تحويلات بنكية أو لقاء شخصي لتسليم الاموال باليد، فاستجابوا لها للتعود على التعامل بهذه الطريقة في معاملاتهم التجارية، وأعطتهم ارقام هواتف لإرسال الاموال على محافظها. 

نصبت عليا في 4 مليون جنيه 

وقالت "س" إحدى الضحايا ان البلوجر المتهمة استولت منها على مبلغ 4 ملايين جنيه بعدما طلبت منها استيراد حاوية ملابس لها حيث اختفت تماما بعدما جمعت منهم المبالغ الطائلة التي قاربت على مليار جنيه من حوالي 2000 تاجر وأغلقت كافة صفحاتها وخطوط الهواتف وعندما تواصلوا مع "خلود الصاوي" وسيط شركة الشحن انكرت صلتها بها وقالت لهم: "ماليش دعوة اخبطوا راسكم في الحيطة" وعلموا انها سافرت خارج البلاد. 

وبعد تعدد البلاغات اعدت الأجهزة الأمنية بمديرية امن المنوفية الاكمنة اللازمة وعممت نشرة على مستوى المحافظات بصورة المتهمة وشقيقها حتى نجح كمين بمحافظة القاهرة في القاء القبض عليهما خاصة ان لديهما محل اقامة بمدينة نصر، ومازالت التحقيقات مستمرة. 

نصب بلوجر شهيرة مليار جنيه في شهرين الدكتورة نهى الجندي المحامية سلمى الغزولي بلوجر

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