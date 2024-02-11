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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 7 أشخاص بالاختناق في تسرب للكلور داخل محطة مياه بالشيخ زايد

صدى البلد

أصيب 4 عمال و3 أمناء شرطة من قوة الحماية المدنية، اليوم الأحد باختناق جراء تسريب كلور في محطة مياه مدينة الشيخ زايد، وحضرت سيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة ونقلتهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

 تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفاده وجود تسرب للكلور ومصابين داخل محطة مياه الشيخ زايد، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف.

 

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وبالفحص تبين تسرب للكلور أسفر عن إصابة 7 أشخاص، وتم علاجهم بواسطة سيارات الإسعاف في مكان الواقعة، وتم السيطرة على التسرب ، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

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