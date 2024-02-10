جريمة الأشقاء بسبب "جحش".. الأب حرض الأبناء على قتل جارهم في أوسيم

أحالت النيابة العامة المتهمين بقتل شاب في أوسيم بمحافظة الجيزة إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم في القضية رقم 1276 لسنة 2023 جنح مركز أوسيم، والمعروفة بـ مشاجرة أوسيم.

أقوال شقيق المجني عليه في مشاجرة أوسيم

واتهمت النيابة العامة كلا من المتهم إبراهيم عبدالرازق 32 عاما عامل، وأحمد عبدالرازق ومصطفى عبدالرازق ووالدهم، لانهم في 23 يناير 2023 بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة قتلوا عمدا المجني عليه محمد غريب زكي سيد مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحه بتحريض من والدهم المتهم الرابع والذي خلق فكرة الخلاص منه لخلافات سابقة بينهما.

وقالت النيابة العامة في أمر إحالة المتهمين في قضية أوسيم، أن المتهم الرابع اشترك مع المتهمين الثلاثة في ارتكاب الجريمة بطريق التحريض بأن بيت النية وعقد العزم على قتل المجني عليه محمد غريب فخلق فكرة قتله وذلك على أثر خلافات سابقة بينهما وحث ابنائه على إزهاق روحه.

اقرأ أيضاً.. جوزي مابيسبش فرض.. زينب تطلب الخلع: شاهدته برفقة سيدة بدون ملابس

اقرأ أيضاً.. قرار قضائي عاجل بشأن مشاجرة حمو بيكا

اقرأ ايضا.. شابان بملابس ضيقة وملفتة.. شمس ونور باعوا أنفسهم للحرام في المنصورة|تفاصيل

اقرأ ايضا.. انتشار مكثف لرجال الأمن أمام منزل مرتضى منصور بالمهندسين والسبب مفاجأة| فيديو

وأدلى شقيق المجني عليه في مشاجرة أوسيم خلال التحقيقات بأقواله حيث قرر نشوب مشاجرة بينهم وبين الطرف الثاني بسبب «جحش» تركت أرضهم وذهبت إلى أرض الطرف الثاني وقاموا بالتشاجر معهم ونشبت مشادة كلامية بسبب ذلك وتم إنهاء الخلاف في حينها بعد مشادات كلامية.

وتابع شقيق المجني عليه في جريمة أوسيم، وفي يوم الواقعة كنت جالس برفقة أشقائي وصعدت إلى المنزل وسمعت أصوات مشاجرة في الشارع وحينما خرجت وجدت المتهم إبراهيم بمسك في يده بـ حديدة وأحمد أخوه معاه ماسورة ومصطفى أخوهم عصايا وعمالين يضربوا في أخواتي محمد وزكي ولما جيت أقولهم أرجعوا ضربوني في راسي.

وأكمل شقيق المجني عليه في مشاجرة أوسيم، أحنا بينا وبينهم علاقة قرابة ومفيش اي خلافات غير اللي حصلت بسبب الجحش، وأنا لما سمعت صوت الزعيق جامد ونزلت لقيت المتهمين بيضربوا أخواتي وحاولت أدخل لكن ضربوني وإبراهيم فضل يضرب محمد أخويا على راسه بالحديدة وبعدها عوروني ومحمد خلص روحنا شيلناه وروحنا بيه المستشفى.