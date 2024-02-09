بيقطعها خردة.. حلواني ينفذ 7 جرائم سرقة ابواب حديدية بـ المنيرة الغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط حلواني "له معلومات جنائية مسجلة" لقيامه بسرقة الأبواب الحديدية بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية.

وردت معلومات إلي المقدم مصطفي الدكر رئيس مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية بمديرية أمن الجيزة مفادها قيام حلوانى "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة القسم، بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب وقائع "سرقة الأبواب الحديدية" والإتجار فيها متخذا من دائرة القسم وكرا لمزاولة نشاطه الإجرامى.



وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم وبمواجهته إعترف بإرتكاب 7 وقائع وأرشد عن المسروقات لدى عميله سيئ النية عامل خردة "له معلومات جنائية" أمكن ضبطه والمسروقات.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.