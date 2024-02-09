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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب المواشي.. تاجر ينهي حياته شنقا داخل حظيرة بأطفيح

صدى البلد

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة بدفن جثة تاجر مواشي أنهى حياته شنقا داخل حظيرة في أطفيح لمروره بأزمة نفسية بسبب تجارة الماشية حيث علق جسده بحبل في جذع نخلة بسقف الحظيرة. 

تلقى المقدم عبدالحليم الجيار رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة أحد الأشخاص مشنوق داخل حظيرة مواشي بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة تاجر مشنوق ومدلي بحبل مربوط نهايته بجزع نخلة في السقف.

 

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بإجراء التحريات وسؤال نجل المتوفى أفاد بأن والده أقدم على إنهاء حياته لمروره بأزمة نفسية ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك ونفي وجود شبهة جنائية في الواقعة وهو ما أكدته تحريات المباحث وتقرير مفتش الصحة المبدائي وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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