عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

من الطرقة لمكتب المدير.. سحل تلميذ داخل مدرسة بريطانية بالشيخ زايد

صدى البلد

تجري النيابة العامة بأكتوبر تحقيقات موسعة في بلاغ مدير بشركة بتعرض طفله للسحل داخل مدرسة بريطانية بمدينة الشيخ زايد بعد شعوره بحالة إعياء ومغص في بطنه، ليتم إخراجه بالقوة من الفصل وسحله في طرقة المدرسة، حسب اتهام الأب للمدرسة.


وقررت جهات التحقيق في واقعة سحل تلميذ بالمدرسة البريطانية، بصرف أحمد.م، وإيهاب. م من سراي النيابة، وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة بالمدرسة البريطانية في مبنى الصف الابتدائي وفي الممر أمام الفصول مكان حدوث الواقعة محل التحقيق، وتفريغها على وسيط تقني يعرض على جهات التحقيق في حينه.

 

كما طلبت جهات التحقيق مديرة التعليم الابتدائي مصرية تحمل جنسية إنجليزية تدعى إما فريد، ورئيسها إنجليزي الجنسية تيم هوبان؛ لجلسة تحقيق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

 

بلاغ ضد معلمة انجليزية


وأكد الدكتور أحمد عزمي رئيس القطاع الإداري لمجموعة إحدى الشركات، والد أحد الطلاب فى المدرسة البريطانية بالشيخ زايد، أنه تقدم ببلاغ ضد معلمة إنجليزية ومدير المدرسة الإنجليزي يتهمهما فيه بسحل نجله في الصف الأول الابتدائي لشعوره بالتعب في بطنه، وإخراجه بالقوة من الفصل.

 

وقال الدكتور أحمد عزمي، ولي أمر الطفل: «إدارة المدرسة كانت على علم بكل ما حدث مع إبني وأنا عرفت بالصدفة».

وأضاف: «إدارة المدرسة مختلطة مابين مصري وأجنبي، وواقعة سحل إبني موثقه بالصوت والصورة، والنيابة بدأت التحقيق في الواقعة وننتظر الرد القانوني».

 

وكان الدكتور أحمد عزمي تحدث في تصريحات صحفية قائلاً، «إنه عرف تفاصيل واقعة سحل ابنه في المدرسة بالصدفة بعدما تحدثت والدة تلميذة لزوجته وأخبرتها بتعرض ابنها للسحل في الفصل، وأن الواقعة هزت المدرسة يوم السبت الماضي ويتداولها أولياء الأمور على جروبات “الماميز».

 

سحلوه من الطرقة لمكتب المدير

 

وتابع: حسن ابني عنيد وشخصيته قوية وكان رافض يقولنا على اللي حصل، فلما واجهته قالي يابابا بطني كانت وجعاني وضامم ركبتي على بطني ولما الميس طلبت مني أنزلها مقدرتش ولما زعقت فيا نزلت تحت الديسك فجابت لي المديرين وسحبوني بالعافية لبره الفصل لحد المكتب.

وأوضح أنه ذهب إلى المدرسة يوم الإثنين الماضي لمعرفة الحقيقة وحينما سأل زملاء ابنه أخبروه بحقيقة تعرضه للسحل على يد كل من مديرة التعليم الابتدائي مصرية تحمل جنسية إنجليزية تدعى إما.ف، ورئيسها إنجليزي الجنسية تيم. ه

 

txt

مفاجآت في اتهام بلوجر شهيرة بالاستيلاء على مليار جنيه من2000 سيدة.. صور

txt

مليار جنيه في شهرين.. تسجيل صوتي يكشف كواليس نصب بلوجر شهيرة على 2000 سيدة


وأكمل الأب: داخل الفصل مفيش كاميرات لكن بره الفصل فيه كاميرات في الطرقة بين الفصول فصممت أشوف الكاميرات ولما شوفتها صعقت ومراتي أغمى عليها لقيت ابني حسن قاعد خايف ومنكمش في نفسه جنب باب الفصل في طرقة بين الفصول زي محمد الدرة كده، راحت إيما ماسكاه تسحل فيه عشان توديه المكتب وهو عمال يقاوم وشدوه بالقوة من التيشيرت بتاعه سحل في الطرقة لحد مكتبهم.

 

٤ قرارات من النيابة

 

تم تحرير محضر إداري وبالعرض علي النيابة العامة "نيابة أول وثان الشيخ زايد الجزئية" قررت في القضية رقم 563 لسنة 2024 إداري ثان الشيخ زايد، أولا: إخلاء سبيل كلا من: "أحمد.م"، "إيهاب.م" من سرايا النيابة، ثانيا: تفريغ آلات المراقبة بالمدرسة بتاريخ 29 / 1 / 2024 من الساعة 9.45 إلى الساعة 10 صباحا وذلك بمبنى الصف الابتدائي بالممر أمام الفصول محل حدوث الواقعة محل التحقيق وتفريغها على وسيط تقني يعرض علينا في حينه، ثالثا: يطلب كلا من "إما.ف"، "تيم.ه" لجلسة تحقيق، رابعا: نطلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

مدرسة بريطانية سحل تلميذ داخل مدرسة بريطانية الشيخ زايد النيابة العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 1600 جنيه.. هبوط مفاجئ في أسعار الذهب بعد ضرب الدولار بالسوق السوداء

28 جنيهًا|الدولار يتراجع بقوة في السوق السوداء.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

1000 جنيه| الذهب يخالف التوقعات ويقفز مجددا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

التموين تزف بشرى للمواطنين قبل رمضان.. فيديو

ميصحش اللي عمله.. ماذا فعل هيرفي رينارد ردا على تدريب منتخب مصر؟

الأرصاد تصدر تحذيرًا لسكان القاهرة والمحافظات المحيطة لهذا السبب

الفائدة وصلت 25%.. تحرك عاجل من 3 بنوك بعد قرار البنك المركزي

88 جنيها للكيلو|انخفاض أسعار الدواجن في الأسواق وسط توقعات باستمرار الهبوط لهذه الأسباب

موضوعات متعلقة

بصورة خادشة لها.. فتاة تتهم طالبا بتهديدها وابتزازها في الجيزة

تسجيل صوتي يكشف مفاجآت وتطورات في قضية طبيب الساحل

مأساة طفل عين شمس.. أبوه خلص عليه وأمه رمته في القمامة

مليار جنيه في شهرين.. تسجيل صوتي يكشف كواليس نصب بلوجر شهيرة على 2000 سيدة

قرار عاجل من النيابة بحق عامل شرع في قـ تل زوجته بالطالبية

مصرع شاب سقط من أعلى الطريق الدائري بالجيزة

العمليات الخاصة.. كواليس "مأمورية الفجر" لإنهاء أسطورة الإجرام في جزيرة وسط النيل

4 عربات خشب.. كواليس احتراق محل في سوق الخضار بالجيزة

ترشيحاتنا

استشهاد 27947 فلسطينيًا وإصابة 67459 في غزة منذ طوفان الأقصى

الكرملين يفاجئ المذيع الأمريكي بعد طلبه مقابلة بوتين: لست الوحيد

بعد الزيادات الجديدة .. شروط الجمع بين معاشين وفقا للقانون

الحكومة: مد التسجيل في مسابقات لشغل وظائف بالتعليم والعدل والبريد

مفاجأة بشأن راتب محمد الشناوي في الأهلي بعد إصابته مع المنتخب

من الطرقة لمكتب المدير.. سحل تلميذ داخل مدرسة بريطانية بالشيخ زايد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير عاجل| آثار جانبية خطيرة عند تناول البيض يوميا

طريقة عمل مناقيش اللحم.. أحلى من المحلات

بملابس ملفتة| نورهان منصور تخطف الأنظار..شاهد

نشرة المرأة والصحة| بعد المفاجأة.. إطلالات لأحمد العوضي وياسمين عبد العزيز وآخر دلع من عبير صبري وشقيقتها طبيبة تكشف معلومات عن سمكة البلاط المنتشرة بالأسواق

فيديو

أوكسجين وإشارات تتبع| ابتكار سرير مُقاوم للزلازل يتضمن مقومات الحياة.. شاهد

هيدي كرم تثير الجدل بأحدث صور لها |فيديو جراف

سر انتشار أسراب الجراد في مصر

الأرصاد تحذر من الشبورة وظواهر جوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: قلق يواجه مستقبل بوينج 737 ماكس حول العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهرَ المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

اﻟﻤﺰﻳﺪ