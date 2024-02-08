بصورة خادشة لها.. فتاة تتهم طالبا بتهديدها وابتزازها في الجيزة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في ضبط طالب متهم بابتزاز فتاة وتهديدها بنشر صورها على منصات التواصل الإجتماعي بدائرة مركز شرطة أبو النمرس.

تفاصيل ابتزاز وتهديد فتاة ابو النمرس

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من قسم شرطة ابو النمرس تضمن ورود بلاغا من فتاة 17 عاما اتهمت فيه طالب بابتزازها وتهديدها بنشر صور خاصة بها تحصل عليها خلال تعارفهما على الفيسبوك، وعلى الفور وجه اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة إجراء التحريات اللازمة.

وكشفت التحريات الأمنية التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة صحة البلاغ حيث تبين قيام المتهم البالغ من العمر 21 عاما بتهديد الفتاة بنشر صور خاصة بها تحصل عليها خلال تعرفه عليها على الفيسبوك، وعقب تقنين الاجراءات تمكنت أجهزة وزارة الداخلية في الجيزة من ضبط المتهم.

وكشفت تحريات أجهزة أمن الجيزة التي أجريت بإشراف اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية في الجيزة أن المتهم تحصل على صورا للمجني عليها خلال تعرفهم عبر منصة التواصل الإجتماعي فيسبوك وقام بعد ذلك بتهديدها وابتزازها بنشر الصور الخاصة بها.

وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الاجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.