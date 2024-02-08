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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مأساة طفل عين شمس.. أبوه خلص عليه وأمه رمته في القمامة

جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية

واقعة طفل عين شمس والذي كشفت التحريات التي أجرتها أجهزة مديرية أمن القاهرة مفاجآت عديدة فيها، حيث تبين أن وراء ارتكاب واقعة مقتل طفل عين شمس والده وقيام والدته بإلقاء الجثمان داخل جوال بمنطقة جمع القمامة في أحد شوارع عين شمس.

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القصة الكاملة لـ جريمة طفل عين شمس

وشرحت تحريات أجهزة مديرية أمن القاهرة في واقعة طفل عين شمس، أن الطفل المجني عليه لقى مصرعه متأثرا بإصابته جراء تعدي والده عليه بـ خرطوم وعصا خشبية، حيث قام بالاعتداء عليه بسبب تبوله على نفسه أكثر من مرة والرد الغير لائق على والديه، وبعد وفاة الطفل قامت والدته بإلقاء جثمانه في القمامة.

وقالت التحريات الأمنية في واقعة طفل عين شمس، أن والد الطفل جامع خردة بالغ من العمر 39 عاما، قام بتجريد الصغير من ملابسه تماما ثم اعتدى عليه بالخرطوم وعصا خشبية حتى لفظ الطفل أنفاسه الأخيرة وقامت والدته بعد ذلك بوضعه في جوال وإلقائه في منطقة جمع قمامة في عين شمس.

التحقيقات تكشف لغز جثة طفل عين شمس

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القاهرة، تفاصيل واقعة طفل عين شمس، حيث تبين العثور على جثمان الطفل من قبل الأهالي وجامعي القمامة داخل جوال، وبالفحص تبين أن الطفل بالغ من العمر 5 سنوات حيث كشف الواقعة شاهد عيان أقر بمشاهدته لسيدة أثناء قيامها بإلقاء الجوال في القمامة.

وشرحت التحقيقات التي باشرتها النيابة في واقعة طفل عين شمس، أن شاهد العيان شاهد سيدة أثناء إلقائها الجوال وتم التوصل إلى السيدة حيث تبين أنها والدته بالغة من العمر 36 سنة - ربة منزل، وتم ضبطها من قبل أجهزة أمن القاهرة وبمواجهتها اعترفت بأن والده وراء ارتكاب الواقعة.

التحقيقات: والد الطفل قتله بسبب التبول

وكشفت التحقيقات في واقعة طفل عين شمس، أن والد الطفل يعمل جامع خردة بالغ من العمر 39 سنة، وقام بالتعدي على الطفل بعدما جرده من ملابسه بـ عصا خشبية وخرطوم بسبب التبول اللاإرادي والرد بطريقة غير لائقة عليه، فقام بالتعدي عليه حتى لفظ الطفل أنفاسه الأخيرة وتوفي.

وقالت تحقيقات النيابة في واقعة طفل عين شمس، أن والدة الطفل وضعته في في جوال وخرجت إلى الشارع وقامت بإلقائه في مكان تجميع القمامة بشارع الجنينة في عين شمس، حيث تم العثور على الطفل من قبل جامعي القمامة والأهالي وتمكنت أجهزة أمن القاهرة من كشف غموض الواقعة.

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