قرار عاجل من النيابة بحق عامل شرع في قـ تل زوجته بالطالبية

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية بحبس فني تبريد ٤ أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالشروع في قتل زوجته بعدما هشم رأسها عقب خلاف بينهما في منطقة الطالبية.

تلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إخطارًا من العقيد سامح بدوي، مفتش المباحث، يفيد بإبلاغ مستشفى خاص باستقباله «ربة منزل» مصابة بنزيف بالمخ وكسر بالجمجمة بادعاء سقوطها من السلم.

على الفور انتقل المقدم أحمد فاروق، رئيس مباحث الطالبية، وبالفحص تبين إصابة «ايمان،.- 24 سنة- مصابة بجروح بالرأس وكسر بالجمجمة ونزيف داخلي بالمخ وجروح قطعية أعلى العين»، إثر سقوطها من على السلم العقار سكنها، وبالفحص تبين قيام «أحمد،. -34 سنة- فني تبريد- زوج المصابة»، بالتعدي عليها بالضرب ضربا مبرحًا أدى إلى إصابتها، بسبب الخلافات الزوجية، وألقي القبض عليه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق