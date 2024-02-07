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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

العمليات الخاصة.. كواليس "مأمورية الفجر" لإنهاء أسطورة الإجرام في جزيرة وسط النيل

صدى البلد

وحوش يرتدون الملابس السوداء للعمليات الخاصة.. ينتشرون أعلى لنشات في مياه نهر النيل يحاصرون جزيرة بني محمد للقضاء على وكر ضخم لزراعة المخدرات وسط النيل.

 

مأمورية الفجر

 

"مأمورية الفجر" بدأت بعدما أسفرت تحريات تحريات القطاع الأمن العام والمباحث الجنائية بأسيوط عن وجود بؤرة اجرامية خطرة وسط نهر النيل في جزيرة، وأن تلك البؤرة تضم عددا من العناصر الإجرامية الخطرة بعدما أكدت مصادر سرية مشاهدته لمساحات واسعة من زراعات البانجو والافيون.

داخل مديرية أمن أسيوط اجتمع قادتها مع قادة الأمن العام لوضع اللمسات الأخيرة على خطة الاقتحام ومداهمة تلك البؤرة بعدما تقرر اقتحامها من نهر النيل حيث اعتمدت الخطة على اقتحامها من نهر النيل لتحقيق عنصر المفاجأة للمسلحين بداخلها خاصة عندما ورد بالتحريات أنهم يمتلكون ترسانة من الأسلحة والذخائر.

"شدوا حيلكم يا رجالة هنرجع كلنا بخير والمسلحين والمخدرات في ايدينا..الفاتحة".. كانت تلك الكلمات الأخيرة لقائد اجتماع "مأمورية الفجر" قبل انطلاق القوات المشاركة بها والتجهز بـ زي بالعمليات الخاصة واستقلالهم اللنشات التي تم اعدادها لتلك المهمة الخطرة.

 

حصار في النيل

 

مع أول خيوط الفجر انطلقت القوات وسط هدوء مياه نهر النيل لتصل الى موقع الجزيرة المحدد إلا ان "الناضورجية" الذين وضعتهم العصابة على شاطئ النهر أبلغوا زعيمهم بمحاصرتهم من الشرطة لتبدأ معركة شرسة عندما بادر المسلحون باطلاق النيران صوب القوات التي تبادلت معهم طلقات الرصاص للسيطرة عليهم حتى أصيب أحدهم ليلقي الباقين أسلحتهم وسط حالة من الرعب والتسليم لرجال الشرطة.

 

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تبادلت القوات المشاركة في المأمورية التحية مع قادتهم مصطحبة بكلمة "كله تمام يا فندم" حيث القي القبض على 16 عنصرا إجراميا خطرا وتحريز كميات ضخمة من الاسلحة والذخائر عبارة عن 16 بندقية آلية - 51 خزينة وعدد كبير من الطلقات النارية، وأسفر تمشيط الجزيرة النيلية عن العثور على 10 أفدنة من زراعة البانجو والأفيون بخلاف ضبط 6.5 أطنان من البانجو معدة للترويج عن تابعيهم من تجار التجزئة بلغ ثمنها 36.5 مليون جنيه.

وضع الضباط الكلبشات في ايدي المتهمين بعدما تم نقل المصاب الى المستشفى في سيارة اسعاف واقتيادهم جميعا الى مركز شرطة أبنوب تمهيدا لاستجوابهم حول نشاطهم الاجرامي. 
 

بيان رسمي

 

وخرج بيان من وزارة الداخلية يشرح تفاصيل المأمورية ورد به: أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن أسيوط قيام بؤرة إجرامية تضم عدد 16 عنصر إجرامى شديدى الخطورة بممارسة نشاط إجرامي فى زراعة المواد المخدرة والإتجار بها بجزيرة نيلية تابعة لإحدى قرى مركز شرطة أبنوب بأسيوط.

و باستهدافهم بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، وأسفر التعامل عن إصابة أحدهم وضبط الآخرين.. كما تم ضبط 6,5 طن لمخدر بانجو، وكذا، 10 أفدنة منزرعة بنباتى الأفيون والبانجو المخدرين 16 بندقية آلية - 51 خزينة وعدد كبير من الطلقات النارية.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 36,5 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمرارا للضربات الأمنية المتواليةً لمتجرى المواد المخدرة، وإدراكاً من وزارة الداخلية بخطورة ما يمثله ذلك النشاط الإجرامي على المجتمع وخاصةً النشء حمايةً لهم من الوقوع فى براثن الإدمان.

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