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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

4 عربات خشب.. كواليس احتراق محل في سوق الخضار بالجيزة

صدى البلد

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، ملابسات التهام حريق محل خضروات في سوق بشارع المحطة بالجيزة وتبين أن النيران اندلعت بسبب ماس كهربائي، دون وقوع إصابات بشرية.

البداية عندما تلقى المقدم هشام فتحي، رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بنشوب حريق داخل سوق خضروات بالمنطقة، وعلى الفور، هرعت قوة من رجال الإطفاء والإنقاذ للسيطرة على الحريق الذي اندلع في محل خضروات يعود ملكيته لمواطن يدعى "جلال.ح" 52 عامًا.

وفور وصول فرق الإطفاء، تمكنت من السيطرة على الحريق الذي امتد لأربع عربات خضار خشبية، وبسؤال صاحب المحل، أكد أنه لا يتهم أحدًا بالتسبب في الحادث، مشيرًا إلى أنه يعتقد أن النيران اندلعت نتيجة لماس كهربائي، وتم استدعاء الجهات المعنية لفحص آثار الحريق للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

التهام حريق لمحل سوق الخضار بالجيزة سوق الخضار حريق الجيزة

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