تسجيل صوتي يكشف مفاجآت وتطورات في قضية طبيب الساحل

تطورات جديدة ومفاجأة في قضية طبيب الساحل، كشفها محامي أسرة طبيب الساحل المحامي عمرو عبدالسلام، وذلك بعد أن تقدم بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالب فيها بشطب عضوية المتهم الأول أحمد شحتة من نقابة الأطباء عقب صدور حكم قضائي ضده.

تطورات جديدة في قضية طبيب الساحل

وقال المحامي عمرو عبدالسلام في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، تقدمت بصفتي محامي أسرة طبيب الساحل بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد كلا من نقيب الأطباء ووزير الصحة، أطالبهم فيها بإصدار قرار بإلغاء الترخيص الصادر للمتهم الأول أحمد شحتة علي أخصائي العظام بمستشفى معهد ناصر وشطب اسمه من سجلات وزارة الصحة وشطب اسمه من جداول نقابة الأطباء على خلفية الحكم الصادر ضده في قضية مقتل طبيب الساحل.

طبقا لقانون الأطباء يشترط فيمن يسجل بالجداول أن يكون متمتعا بحسن السيرة والأخلاق المحمودة ويجب أن يستمر الشرط حتى وفاة الطبيب أو اعتزاله، وبالتالي أحمد شحتة المحكوم عليه فقد شرط من شروط استمراره مسجل بجداول نقابة الأطباء وبالتالي يتوجب على النقابة ووزارة الصحة إصدار قرارات إدارية بإلغاء ترخيص مزاولة مهنة الطب الصادر له وشطب اسمه من السجلات والجداول.

واوضح محامي أسرة طبيب الساحل عمرو عبدالسلام أن النيابة العامة اتهمت المتهم أحمد شحتة علي احمد طبيب عظام بمستشفي معهد ناصر في قضيتها العمومية رقم 7399 لسنة 2023 جنايات قسم الساحل لانه وآخرين في غضون شهر مايو وحتي يوم 15/6/2023 بدائرة قسم شرطة الساحل محافظة القاهرة قتلا أسامة توفيق السيد صبور عمدا مع سبق الإصرار بان بيتة النية وعقدا العزم المصمم علي قتله واعدا لهذا الغرض مقبرة وعقاقير مخدرة ونفاذا لاتفاقهما استدرجاه الي وحدة سكنية حيث انتظره الأول بداخلها يتحين فرصة الإجهاض عليه وما ان دلف اليها حتي تعدي عليه بان حقنه بعقار مخدر افقده الوعي ونقلاه الي المقبرة انفة البيان وامعنا في إعطائه جرعات من عقاقير مخدرة قاطعين سبل الحياة عنه قاصدين قتله.

وتم إحالة المتهمين الي محكمة جنايات شمال القاهرة وبجلسة 6 نوفمبر 2023 أصدرت محكمة الجنايات حكمها وباجماع الآراء بمعاقبة المتهم الأول "احمد شحتة علي واحمد فرج عبدالباسط بالاعدام ومعاقبة المتهمة الثالثة "ايمان محمد صالح حنفي بالسجن المشدد 15 عاما واستطرد محامي اسرة طبيب الساحل ان الثابت من الحكم الجنائي الصادر ضد المحكوم عليه الأول احمد شحتة علي احمد طبيب العظام بمستشفي معهد ناصر انه قد انتهي الي معاقبته بالاعدام لثبوت ادانته بقتل زميله المجني عليه الدكتور أسامة توفيق السيد صبور عمدا مع سبق الإصرار وخطفه بالتحايل وسرقته بالاكراه واحتجازه وتعذيبه علي.

وان الجرائم التي ارتكبها المحكوم عليه تعد جرائم مخلة بالشرف والأمانة وتمس السمعة وانها قد اثبتت علي وجه القطع سؤة اخلاقه وانحراف سلوكه واعوجاج مسلكه وحطت من قدر مهنة الطب وخالفت ادابها وتقاليدها المفترضة في كل من يمتهن تلك المهنة فضلا عن فقدان المحكوم عليه لحسن السمعة والسيرة الحميدة الامر الذي معه يكون المحكوم عليه قد فقد الشروط المتطلبة لمزاولة مهنة الطب والقيد بسجلات وزارة الصحة وجداول نقابة الأطباء الامر الذي يستوجب ان تصدر الجهة الإدارية قرارها بإلغاء الترخيص الصادر له بمزاولة مهنة الطب وشطب اسمه من سجلات وزارة الصحة واسقاط عضويته من جداول نقابة الأطباء احتراما لاحكام القانون وحجية الاحكام القضائية.