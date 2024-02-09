كواليس انهاء شاب حياته شنقا في شقته باكتوبر

تجري النيابة العامة باكتوبر تحقيقات موسعة في تخلص شاب من حياته شنقا في شقته بالحي الثاني.

وصرحت النيابة بدفن جثة الشاب بعد استجواب اسرته وتاكيدهم مروره بازمة نفسية وعدم وجود شبهة جنائية حول الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة تضمن ورود بلاغا يفيد العثور على جثة شاب في الحي الثاني بـ6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

بالانتقال والفحص تبين مصرع شاب عن طريق شنقا بالحي الثاني بمدينة 6 أكتوبر، وتبين انه انهى حياته بعدما صنع مشنقة بحبل في السقف جري نقل الجثة إلى المستشفى تحت تصرف الجهات المعنية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق