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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب حضانة ابنهما.. خمسيني يهشم رأس طليقته بأبو النمرس

صدى البلد

تباشر نيابة جنوب الجيزة، التحقيق في تعدي عامل على طليقته، بالضرب في أبو النمرس بسبب خلاف على حضانة طفلهما. 


وكشفت التحقيقات الأولية، أن السيدة تتهم طليقها بالتعدي بالضرب عليها وإحداث إصابتها، مما أسفر عن حدوث اشتباه نزيف في المخ، وذلك بسبب خلافات بينهما على حضانة طفلهما.

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تلقي مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة بلاغا من "نادية ع" 34 سنة، تتهم فيه طليقها عامل في عقده الخامس مقيم بدائرة المركز بالاعتداء عليها بالضرب وإحداث إصابتها باشتباه نزيف في المخ بسبب خلافات على حضانة نجلهما.

تم تحويل المصابة إلى مستشفي أم المصريين لإعداد تقرير طبي.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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