دفاع أسرة أشرف عبد الغفور: السيارة كانت مهشمة والجريمة تستوجب أقصى عقوبة

استأنفت منذ قليل محكمة جنح أكتوبر ثاني جلسات محاكمة السائق المتسبب في مصرع الفنان أشرف عبد الغفور، وإصابة زوجته في حادث سير وقع بمدينة السادس من أكتوبر.

وقال شعبان سعيد دفاع أسرة الفنان أشرف عبد الغفور: لم ترد التقارير الفنية لفحص سيارة المجني عليه والمتهم، وأنا مصمم على ضم التقارير الفنية ومتمسك بدفاعي السابق.

وأضاف شعبان سعيد دفاع أسرة الفنان أشرف عبد الغفور، أنه قدم حافظة مستندات ضمت صور فوتوغرافية للسيارة المملوكة للفنان واضح فيها تهشم كامل من الخلف بشكل مرعب وهو ما يثبت خطأ المتهم، وأعاد طلبه بتوقيع أقصى عقوبة علي المتهم.

وكانت وجهت النيابة العامة للمتهم تهمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ، كما استمعت للمتهم وتبين أنه فنان تشكيلي يسكن بمدينة أكتوبر وكان في طريقه لمنزله.

وكشفت التحقيقات أن الفنان أشرف عبد الغفور كان يسير بسيارته بالطريق الدائري اتجاه الواحات في منطقة 6 أكتوبر، وأثناء سيره اصطدمت به سيارة من الخلف، مما أسفر إلى تهشم الجزء الخلفي للسيارة بالكامل والجزء الامامى وتهشم السيارة المتسببة في الحادث من الأمام.

وجاء في التقرير الطبي لحالة الفنان أشرف عبد الغفور، حضر المريض رفق سيارة الإسعاف فاقدًا للوعي وفى حالة سيئة يعانى من اشتباه نزيف حاد بالمخ، اشتباه نزيف بقاع الجمجمة، وكسور شديدة في القفص الصدري، ونزيف داخلي بالبطن، وكدمات متفرقة بالجسم، وتوفي على إثر ذلك.