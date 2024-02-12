مستريح السيارات يستولي على 14 مليون جنيها من المواطنين في الجيزة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في كشف ملابسات واقعة ادعاء تغيب أحد الأشخاص عقب قيامه بالاستيلاء على أموال من المواطنين.

وكان قد تبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة من سيدة، مقيمة بدائرة القسم، بتغيب زوجها مسئول بشركة لتجارة وتوزيع السيارات، عقب خروجه للتوجه لمحل عمله الكائن بدائرة القسم مستقلاً سيارة أجرة، وتلقيها اتصالاً هاتفياً منه وأخبرها بتوجهه لإحدى المناطق لإنهاء بعض أعماله ، وفى وقت لاحق تم العثور على السيارة المُشار إليها أمام مطعم بمحافظة القليوبية.

بالفحص تبين عدم صحة رواية المُبلغة وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى قيام المذكور بالإدعاء بتغيبه، على خلاف الحقيقة، بالإتفاق مع زوجته لقيامه بالتحصل على مبالغ مالية قرابة الأكثر من 14 مليون جنيه من بعض المواطنين نظير استيراد سيارات لهم من الخارج وعدم التزامه بذلك وإمتناعه عن سداد المبالغ المالية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور وبمواجهته أقر بإتفاقه مع زوجته على الإختفاء خشية مطالبة المواطنين له بالمبالغ المالية التى قام بإستلامها على النحو المُشار إليه، وفى وقت لاحق حضر لديوان القسم محاسب إحدى الشركات، محامى، من المتعاملين معه فـى تسليم المبالغ المالية لإحضار السيارات، وأبلغا بتحصل المذكور منهما على مبالغ مالية كبيرة مقابل شراء سيارات لهم، بمواجهة المذكور أيد ذات الأقوال. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.