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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الرقابة الإدارية أسقطتهم.. ضبط 3 أشخاص حاولوا سرقة حساب بنكي لمريض بالقاهرة

حساب بنكي - ارشيفية
حساب بنكي - ارشيفية

تباشر النيابة العامة بالقاهرة التحقيقات في واقعة ضبط 3 أشخاص لاتهامهم بمحاولة سحب أموال من حساب بنكي خاص بأحد الأشخاص عن طريق بطاقة مزورة واستغلال التشابه بين الشخص وأحد المتهمين.

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تفاصيل سقوط عصابة سرقت “حساب بنكي”

كشفت تحقيقات النيابة في القاهرة، أن صاحب الحساب البنكي مريض ومحتجز في المستشفى منذ ثلاث سنوات، وأمرت النيابة بحبسهم على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم، لاتهامهم بمحاولة سحب أموال من الحساب البنكي الخاص بالمريض من خلال بطاقة مزورة وتشابه أحد المتهمين معه.

وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط المتهمين وكشفت تفاصيل الواقعة.

 

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كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت اخطارا من قسم مصر الجديدة تضمن تحرير محضر بمعرفة الرقابة الادارية بضبط 3 أشخاص، أحدهم عاطل والآخر صاحب مكتبة والثالث مدير مبيعات، تضمن قيامهم بمحاولة سرقة أموال من حساب بنكي خاص بشخص.

وتبين من التحريات الأمنية في القاهرة قيام المتهم الثاني - عاطل - بانتحال صفة أحد الأشخاص - المجني عليه - في أحد البنوك وعمل تحويلات بنكية بمبالغ مالية كبيرة حيث قام بتحويلها الي المتهم الثالث - مدير المبيعات - وذلك عن طريق تزوير بطاقة المجني عليه، صاحب الحساب البنكي المحول منه.

كما شرحت تحريات أجهزة أمن القاهرة أن المتهم استغل التشابه بينه وبين المجني عليه وقامت إدارة البنك بالاتصال بزوجة المجني عليه عقب تلك التحويلات، وأفادت بأن زوجها مريض ومحجوز بأحد المستشفيات منذ اكثر من 3 سنوات، كما تبين قيام المتهم الثاني بمساعدتهم عن طريق شقيقته والتي تعمل بالبنك.

القاهرة الرقابة الإدارية حساب بنكي مريض مدير مبيعات صاحب مكتبة عاطل

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