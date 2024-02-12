قالها أنزلي زوقي التوكتوك.. ماذا حدث مع سيدة الزاوية الحمراء؟

قصة سيدة الزاوية الحمراء التي قام سائق توكتوك بسحلها لسرقة هاتفها المحمول إلا أن الأهالي قاموا بالإمساك به قبل فراره، وتم القبض عليه وتقديمه إلى النيابة العامة للتحقيق معه، ثم أحالته النيابة العامة للمحاكمة.

القصة الكاملة لـ سحل سيدة الزاوية الحمراء

تفاصيل وتطورات مثيرة شهدتها واقعة سحل سيدة الزاوية الحمراء، حيث اتهمت النيابة المتهم أحمد س لقيامه بدائرة قسم الزاوية الحمراء بالقاهرة شرع في سرقة الهاتف المحمول المملوك للمجني عليها مريم ن بطريق الإكراه الواقع عليها الذي ترك أثر جروح بأن استولى تحايلا على الهاتف المحمول المملوك لها وما أن سلمته له حتى قاد دراجته الآلية مسرعا رغم تشبثها بها للحيلولة دون فراره بالهاتف المسروق فحدثت إصابتها.

وقالت المجني عليها مريم خلال تحقيقات واقعة سحلها في الزاوية الحمراء، بأنها حال عودتها من عملها استقلت توك توك من شارع الشركات واثناء ذلك وفي شارع حدائق السادات توقف المتهم عن القيادة فجأة وأخبرها بوجود عطل بالتوك توك وطلب منها هاتفها المحمول لاستعمال الكشاف في إصلاح الأسلاك اسفل التابلوه وأعطته بالفعل هاتفها المحمول.

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وأكملت المجني عليها في واقعة سحل سيدة الزاوية الحمراء، أن المتهم طلب منها النزول من التوك توك ومساعدته في دفع التوك توك واثناء إمساكها بجسم التوك توك فوجئت به يشغله ويفر به مسرعا مما نتج عنه سحلها أرضا وظل على هذا الوضع حتى تمكن المارة من إيقافه والإمساك به ومساعدتها في النهوض من الأرض ثم إبلاغ الشرطة التي ألقت القبض عليه.

وكشفت تحريات أجهزة أمن القاهرة في واقعة الزاوية الحمراء، أن الأهالي شاهدوا المتهم أثناء قيامه بسحل المجني عليها وأمسكوا به حيث تبين أن سائق التوك توك حاول سرقة الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليها، كما تبين من الكشف الطبي على المجني عليها بمستشفى باب الشعرية إصابتها بكدمات وسحجات في الجانب الأيمن من البطن وخدوش وسحجات في مقدمة البطن من الجهة اليسرى أسفل الضلوع وكدمة بالركبة اليمنى.