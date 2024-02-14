خالد أبو بكر يھاجم حمدين صباحي: عيب بلاش كلام مستفز

ھاجم الإعلامي خالد أبو بكر، حمدين صباحي، بعد تصريحاته عن موقف الدولة المصرية من الشعب الفلسطيني، وزعمه أن القاهرة عاجزة عن حماية أمنها القومي.

وقال خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "on"، :"يا أخي عيب.. بلاش تخرج عن الصف، وخلينا واحد في قضية متعلقة بالأمن القومي بلاش تطلع تشق الصف بالشكل ده دولة إيه اللي تسمح إن الكلام يكون بالشكل ده".



وواصل أبو بكر غاضبًا :"مصر واقفة عاجزة؟ أنت فين؟ في لبنان؟ أنا سأشهد عليك المعارضة دلوقتي دا كلام تقوله على بلدك وتصف بيه بلدك".

كلام مستفز



وتابع: "الكلام يضايق ومستفز، ومتعلق بامن مصر القومي.. فلسطين قضية تتعلق بأمننا القومي، بلاش تخرج عن الصف خلينا واحد مين قال دي ديموقراطية وحرية رأي؟ هذا كلام في غاية الخطورة ويجب أن لا يمر مرور الكراموأنا باحارب ماتضربنيش في ضهري".