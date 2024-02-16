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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ذهبت للمقابر وأنا حائض فهل عليَ وزر؟ .. الإفتاء تجيب

الحائض
الحائض

ذهبت للمقابر وأنا حائض فهل علي وزر .. سؤال ورد للشيخ محمد كمال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

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قال أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار: لا وزر ولا تؤثر في الموتى وزيارة القبور لحائض جائز ولا حرج فيه.

هل يجوز للمرأة زيارة المقابر أثناء الحيض

هل يجوز للمرأة زيارة المقابر أثناء الحيض .. ورد سؤال لدار الإفتاء يقول صاحبه “هل يجوز للمرأة زيارة المقابر أثناء الحيض ” .

وقال الشيخ محمد عبد السميع امين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أنه يجوز للمرأة زيارة المقابر سواء كانت في فترة الحيض أو غيرها ، طالما تلتزم بالضوابط الشرعية لزيارة المقابر .

وأضاف الشيخ محمد عبد السميع ، خلال رده على سؤال “ هل يجوز للمرأة زيارة المقابر أثناء الحيض ” عبر البث المباشر لصفحة دار الإفتاء على موقع الفيس بوك أنه على المرأة أن تذهب بصحبة أحد او تتأكد من أن المكان التى تزوره آمن؛ حتى لا يتعرض لها أحد، وأيضا أن تفهم الغرض من زيارة القبور وهو العبرة والعظة من الموت.

ذهبت للمقابر وأنا حائض زيارة القبور هل يجوز للمرأة زيارة المقابر أثناء الحيض

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