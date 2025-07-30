كواليس انتقال كوكا إلى الاتفاق السعودي

كشفت تقارير صحفية، عن كواليس اقتراب الدولي المصري أحمد حسن كوكا، من الانتقال إلى الاتفاق السعودي، بعد الرحيل عن لوهافر الفرنسي.

ووفقًا لصحيفة “الشرق الأوسط” السعودية فإن نادي الاتفاق كان قد دخل في مفاوضات خلال الفترة الماضية لضم المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، إلا أن تلك المحاولات لم تُكلّل بالنجاح.

وأضافت أن الشباب عرض مبلغًا ماليًا لإعارة حمد الله إلى الاتفاق على أن يتحمل الأخير راتبه الذي يبلغ 8 ملايين يورو، بشكل كامل، لينسحب الاتفاق من الصفقة ويحوّل وجهته لاحقًا نحو المهاجم المصري أحمد حسن كوكا، بعدما تم ترشيح التعاقد معه من قبل سعد الشهري، المدير الفني للفريق.

يُذكر أن المصري أحمد حسن كوكا كان مرشحا بقوة لخلافة وسام أبو علي في النادي الأهلي.