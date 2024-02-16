جمال سلامة: إيران تدير صراعاتها عبر أذرعها بالمنطقة

قال الدكتور جمال سلامة استاذ العلوم السياسية ، إن إيران تحاول أن تدير صراعاتها من خلال أذرعها بالمنطقة، وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية التي تستخدم أدواتها غير التصادمية، مثل التجسس؛ لإدارة صراعاتها .

وأوضح " سلامة " ، خلال حواره لبرنامج " بصراحة " مع الإعلامية رانيا هاشم عبر فضائية " الحياة " ، أن الصراع ليس بالضرورة أن يكون تصادميا، موضحا أن الصراع الإقليمي لا يقتصر على قطاع غزة فقط.

وأشار "سلامة"، إلى أن حلم إقامة دولة إسرائيلية تمتد من النيل للفرات، يستند إلى تحريفية توراتيه، تشير إلى أن الرب وعد بني إسرائيل أنه ستكون لهم هذه الأرض.

وأضاف "سلامة"، أن هناك حربا موسعة بالشرق الأوسط عنوانها الأساسي "غزة".