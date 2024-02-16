حرب شاملة.. تهديد صريح من وزير الخارجية الإسرائيلي لـ حزب الله

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، إنه على العالم أن يضغط على إيران وحزب الله للانسحاب من جنوب لبنان.

وأضاف وزير الخارجية الإسرائيلي في تصريحات له، أنه إذا لم يتم التوصل إلى حل دبلوماسي فإن إسرائيل ستضطر إلى إبعاد حزب الله من الحدود.

وأشار كاتس، إلى أنه في حال اللجوء إلى الحل العسكري مع حزب الله سيدفع لبنان ثمنا باهظا.

يأتي ذلك بعد أن شن حزب الله هجوم هو الأكبر منذ إندلاع المواجهات الحالية على القوات الإسرائيلية على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، حيث أطلق حزب الله 10 صواريخ استهدف مدينة صفد.

ووفقا لوسائل إعلام عبرية، فإن قصف لحزب الله استهدف مدينة صفد المحتلة هو الأخطر منذ بداية التصعيد مع إسرائيل في جنوبي لبنان، ولم يحدث منذ اندلاع الحرب وهو حدث استثنائي مع إطلاق الصواريخ نحو منطقة بعيدة نسبيا عن الحدود.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، بمقتل مجندة إسرائيلية وإصابة 7 آخرين جراء إطلاق رشقات صاروخية متتالية من حزب الله باتجاه صفد المحتلة ومحيطها.