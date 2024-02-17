ننشر أسماء مصابى حادث انقلاب سيارة ربع نقل في أسوان

شهدت منطقة الصداقة القديمة بمدينة أسوان وقوع حادث إنقلاب لسيارة ربع نقل أسفر عن إصابة 9 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم فى، وتم على الفور نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية .

وضمت قائمة المصابين الـ 9 كل من بدر الدين . ح . إ 39 سنة ، والذى أصيب بإشتباه ما بعد الإرتجاج ، وأسامة . آ . م 26 سنة ، والذى أصيب بكسر باليد اليمنى ، وصلاح . أ . ص 25 سنة ، والذى أصيب بالصدر ، ومبارك . م . أ 23 سنة ، والذى أصيب بشبة كسر بالقدم اليسرى ، وأيمن . م . ك 45 سنة ، والذى أصيب بكسر بالفقرات العنقية ، ومالك . إ . ع 28 سنة ، والذى أصيب بكسر بالحوض ، وإبراهيم . ا . س 40 سنة ، والذى أصيب بإشتباه كدمات بالجسم ، وماجد . ت 27 سنة ، الذى أصيب باشتباه كسر بالقدم الأيسر ، وحسن . ع . أ 23 سنة ، والذى أصيب بكدمات متفرقة بالجسم .

حادث

تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بمنطقة الصداقة القديمة مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص ، وتم نقل المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم .

انتقلت الجهات المعنية إلى مكان الواقعة وذلك رفع آثار الحادث وتيسر الحركة المرورية، وتبين انقلاب سيارة ربع نقل بأسوان وأسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الصداقة لتقلى العلاج اللازم والرعاية الطبية .