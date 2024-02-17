لن نسترضي روسيا .. أوكرانيا : نحتاج إمدادات كبيرة عاجلة من الذخيرة

أكد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أنه "لا يمكنه استرضاء روسيا"، مضيفا أن موسكو ستواصل السعي إلى الحرب.

وشدد كوليبا أمام مؤتمر ميونيخ الأمني، اليوم السبت، على أن أوكرانيا تحتاج إلى "المزيد من ذخيرة المدفعية" لمواصلة الحرب ضد روسيا.

وأشار إلى أن الطائرات بدون طيار هي "جزء حقيقي من اللعبة" وأنها "ستحل بعض المشاكل" لكنها لا تستطيع أن تحل محل المدفعية.

وأكد أن أوكرانيا "عززت إنتاجها بشكل كبير" وطلبت من الحلفاء أن يفعلوا الشيء نفسه، داعيًا إلى "مساحة مشتركة للصناعات الدفاعية".

واعتبر أنه لا يمكن لأي دولة في الاتحاد الأوروبي توفير قدرات دفاعية كافية بمفردها، لكن دعا إلى توفيرها بوتيرة سريعة إن أراد الغرب منع توسع الحرب,

