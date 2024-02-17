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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مؤتمر ميونيخ| مصر تعلن أن غياب الإرادة الدولية وراء عرقلة حل الدولتين

وزير الخارجية
وزير الخارجية

أكد سامح شكري وزير الخارجية أن غياب الإرادة للأسرة الدولية هو الذي يعرقل حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية منذ سنوات.

وقال شكري، خلال مشاركته فى جلسة نقاشية حول السلام والاستقرار فى الشرق الأوسط على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن، إن البديل الذي يجب أن يكون في غزة هو الذي يوقف دوامة العنف 

وأضاف وزير الخارجية أن "الأمر واضح، بأن العالم العربى أدان الهجوم ضد أي من المدنيين الأبرياء، لكن الصراع لم يبدأ من السابع من أكتوبر، ولكن كانت هناك الكثير من المعاناة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وهذا الأمر لا يتعلق بتقييم وحصد الأرقام من الضحايا الأبرياء الذين تأثروا بهذا الصراع منذ 84 وحتى قبل ذلك.

وتابع : "كانت هناك سجالات كبيرة من الصراع قبل السابع من أكتوبر، ونحن نسعى لتعزيز صورة أفضل للمستقبل ولكن التداعيات تتعلق بما إذا كان هناك تهديد قائم قبل السابع من أكتوبر، والموقف الأمني  لكلا الطرفين، وكان هناك حاجة بأن نقتنع بأن الأمر لا يتعلق بالسابع من أكتوبر فقط، لقد وصلنا إلى حد 28 ألفا من الأبرياء الفلسطينيين الضحايا، هذا دلالة كبيرة على مدى الأزمة الإنسانية، والتدمير الذي حدث في غزة، والأمر لا يتناسب مع أي نوع من أنواع الأمن أو أي رؤية أمنية من أجل تحقيق مستقبل أفضل".


وأكد وزير الخارجية أن هناك الكثير من القضايا المتعلقة بالدفاع عن النفس ولكن هناك بعض الإجراءات الخاصة بضمان حق تقرير المصير، مضيفا: "وكانت الأمم المتحدة واضحة تماما بشأن مبادئ الدفاع عن النفس والحق في الوجود والعيش".

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