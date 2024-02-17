حال اندلاع حرب عالمية.. بريطانيا تخطط لإعادة النظر في سياسة التجنيد الإلزامي

كشفت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، نقلا عن وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس أن لندن قد تعيد النظر في سياسة التجنيد العسكري في حالة نشوب حرب عالمية.

في وقت سابق، دعا رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة البريطانية، باتريك ساندرز، البريطانيين للاستعداد للخدمة في الجيش في حالة نشوب صراع مع روسيا.

ونقلت الصحيفة أن لندن أكدت أنها لا تخطط لفرض التجنيد الإجباري، موضحة أن هناك خطة لخفض تعداد الجيش بمقدار الثلث خلال 10 سنوات ـــــ من حوالي 75 ألف جندي حاليا إلى 52 ألف.

وقال شابس: لن نقوم في المملكة المتحدة بتشكيل جيش من المجندين الإلزاميين، وإذا انجررنا إلى حرب عالمية، فقد نضطر لإعادة النظر في هذا القرار.

وتابع أن الجيش البريطاني "فعال للغاية وعالي الحرفية"، لكن الوزير أضاف أن هناك حاجة لتحسين اختيار العسكريين النظاميين وإبقائهم في مستوى لائق.