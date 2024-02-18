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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

فارس قناوي: محظوظ بالعمل مع يحيى الفخراني في مسلسل عتبات البهجة

فارس قناوى
فارس قناوى

يشارك الفنان الشاب فارس قناوي  في مسلسل "عتبات البهجة"، المأخوذ عن رواية للأديب الكبير إبراهيم عبد المجيد تحمل نفس الاسم وكتب السيناريو والحوار د.مدحت العدل وإخراج مجدي أبو عميرة وإنتاج جمال العدل والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني 2024، عبر شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتدور أحداث المسلسل حول - بهجت الأنصاري - الفنان الكبير يحيي الفخراني،  وكيل وزارة سابق، ولديه عدد من الأحفاد، ويحاول التواصل معهم بشكل جيد ، تقوده الصدفة إلى عالم الفضاء الإلكتروني الاجتماعي، وهو العالم الذي يعيش فيه الاحفاد، ورغبًة منه في التواصل مع أحفاده والتقرب منه، فيتورط في عدد من المشاكل؛ لنرى ما سيحدث معه بسبب التكنولوجيا التي يتعامل معها لأول مرة، وتدور الأحداث بشكل لايت وكوميدي، في إطار 15 حلقة.

يقول فارس قناوي : مسلسل " عتبات البهجة"  هو التجربة الثالثة لي في التمثيل حيث كانت تجربتي الأولي من خلال مسلسل" ولاد ناس" تأليف وإخراج هاني كمال، والثانية علي خشبة مسرح الدولة من خلال مسرحية "حلاوة الحب" تأليف وإخراج محمد إبراهيم ، بعدها قمت بالحصول علي عدة دورات وكورسات في التمثيل لصقل موهبتي.

وأضاف: وخلال هذا العام قررت التفرغ للانتهاء من دراستي الجامعية، حيث حصلت قبل عدة شهور على ليسانس اللغات والترجمة قسم اللغة الفرنسية، من جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وأستعد حاليا للالتحاق بمعهد الفنون المسرحية في العام الدراسي الجديد.

وواصل فارس: أعتبر نفسي محظوظا بالمشاركة في مسلسل "عتبات البهجة" لعدة أسباب، أولها الوقوف أمام الفنان الكبير يحيى الفخراني، فحلم أي ممثل شاب أن يقدم حتى مشهدا واحدا امام الفنان الكبير، ومن حسن حظي أنه تجمعني به عدة مشاهد.

وأشار إلى أن السبب الثاني هو عملي مع  المخرج الكبير مجدي أبو عميرة، ملك الدراما التليفزيونية، ومكتشف العديد من المواهب، وصانع نجومية الكثير من الفنانين الشباب، وفخر لي أن أعمل تحت قيادته في هذا العمل.

ونوه بأن السبب الثالث هو أن كاتب السيناريو والحوار، هو د. مدحت العدل، الشاعر والسيناريست وصاحب الرصيد الضخم من الأعمال الناجحة سينمائيا وتليفزيونيا.

ولفت إلى أن السبب الرابع والأساسي هو أنني أعمل من خلال شركة ضخمة ومتميزة، وهي العدل جروب، والمنتج جمال العدل صاحب البصمات الكبيرة في الدراما التليفزيونية خلال السنوات الماضية.

فارس قناوي مع مجدى أبو عميرة
فارس قناوي مع مجدى أبو عميرة
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