بعد وفاة ممثلة شهيرة به.. ما هو مرض التهاب الجلد والعضلات الخطير؟

فارقت نجمة فيلم "دانجال" الهندي العالمي «سوهاني بهاتناجار» التي أدت دور الشابة بابيتا بهوجات، عن عمر يناهز 19 عامًا، بعد معاناتها من مرض نادر يُعرف باسم التهاب الجلد والعضلات.

في السابع من فبراير، كانت الشابة البالغة من العمر 19 عامًا قد بدأت دراستها الجامعية في معهد علوم الطب العام بالهند، لكن بعد تفاقم المرض لديها، فارقت الحياة في السادس عشر من فبراير.

صرحت عائلة سوهاني بهاتناجار أنه على الرغم من ظهور أعراض مرض التهاب الجلد والعضلات قبل شهرين، فقد تم تشخيصها به قبل 10 أيام فقط من وفاتها، يُصيب هذا المرض بشكل أساسي مجموعة العضلات فقط، مما يؤدي إلى التهابها وتورمها.

ما هو مرض التهاب الجلد والعضلات؟

تختلف هذه الحالة النادرة عن أمراض العضلات الأخرى، حيث يُسبب التهاب الجلد والعضلات مشاكل مرتبطة بالجلد فقط، إذ يعد التهاب الجلد والعضلات مرضًا نادرًا يسبب الالتهاب والطفح الجلدي.

وفقًا لصفحة مركز جونز هوبكنز الطبي، فإن التهاب الجلد والعضلات هو مرض نادر يسبب الالتهاب والطفح، وتشير الدراسات إلى أنه على الرغم من أن هذا المرض يمكن أن يحدث في أي عمر، إلا أنه غالبًا ما يصيب البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و70 عامًا.

إضافة إلى ذلك، يُشير البحث إلى أن احتمال تشخيص النساء بالتهاب الجلد والعضلات هو ضعف احتمال إصابة الرجال، ومن الممكن أن يعاني الأشخاص الذين يعانون من هذا المرض النادر أيضًا من اضطراب في النسيج الضام، مثل مرض الذئبة أو التهاب المفاصل الروماتويدي.

يُذكر أن التهاب الجلد والعضلات نادر لدرجة أن والد سوهاني بهاتناغار، سوميت بهاتناغار، صرح بأن هناك خمسة إلى ستة أشخاص فقط في جميع أنحاء العالم تم تشخيص إصابتهم به.