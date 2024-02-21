حُبِّي| تيا وتمارا أولاد رضوى الشربيني في أحدث ظهور.. شاهد

شاركت الإعلامية رضوى الشربيني متابعيها صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الأستوري.

وظهرت رضوي الشربيني في الصورة رفقة بناتها تيا وتمارا، وعلقت:"حبي".

وتألقت الإعلامية رضوى الشربيني خلال ظهورها ببرنامج هي وبس بإطلالة كاجول مثيرة للجدل مع ملامح مختلفة

وظهرت رضوى بجاكت كاجول بتصميم غريب بألوان مختلفة من كل جزء؛ حيث تختلف ألوان الأكمام عن لون الجاكت والجيوب.

ومن الناحية الجمالية ارتدت رضوي الشربيني باروكة غيرت شكلها تماما وكانت أثارت رضوي الجدل بعد اعتقاد البعض قص شعرها .

وعلقت رضوى على الصورة مش كل حاجة نسمعها نصدقها.. الأفعال أهم من الكلام.