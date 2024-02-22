تشكيل لجنة فنية.. بدء التحقيق في حريق لنش سياحي قبالة سواحل القصير بالبحر الأحمر

بدأت الجهات المختصة في مدينة القصير بمحافظة البحر الأحمر، صباح اليوم الخميس، في التحقيق للوقوف على أسباب حريق نش سياحي قبالة سواحل المدينة. وطلبت الجهات تشكيل لجنة فنية من التفتيش البحري لمعاينة النش المتضرر والتأكد مما إذا كان محصل على تراخيص تشغيل أم لا.

قررت محميات البحر الأحمر فحص موقع الحريق لتقييم أية أضرار قد وقعت على المنطقة الشعابية المرجانية.

وبناءً على التحقيقات الأولية، اتضح أن النش المتضرر يحمل اسم "سي ليجاند" وهو تابع لشركة "دايف برو". كانت الرحلة قد غادرت الغردقة يوم الأحد الماضي مع 17 سائحًا أجنبيًا و14 فردًا من الطاقم المصري.

وأفادت التحقيقات بأن النش السياحي "دايف برو" أرسل إشارة استغاثة بعد اندلاع الحريق، وتم إبلاغ الجهات الأمنية فورًا.

تم إنقاذ جميع السائحين وأفراد الطاقم، ولم يصب أي منهم بأذى، وكانوا جميعًا في حالة صحية جيدة.