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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

طرح برومو جديد لمسلسل خالد نور وولده

مسلسل خالد نور وولده
مسلسل خالد نور وولده نور خالد

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل كريم محمود عبد العزيز وشيكو خالد نور وولده نور خالد برومو دعائى جديد استعداد.لعرضه المسلسل فى موسم رمضان القادم.

وظهر فى البرومو الذى طرحته الشركة المنتجة العديد من المواقف الكوميدية التى تجمع كريم محمود عبد العزيز بالفنان شيكو.

 

قصة مسلسل خالد نور وولده نور خالد

 وتدور أحداث العمل فى إطار كوميدي حول الخلافات الزوجية والأسرية  ويعرض في 15 حلقة عبر قناة MBC ومنصة شاهد، المسلسل من تأليف كريم سامي، وإخراج محمد أمين.

 أبطال مسلسل خالد نور وولده نور خالد

 المسلسل بطولة شيكو، كريم محمود عبد العزيز، حمزة العيلي، شريف رمزي، دنيا سامي، آية سماحة، دنيا ماهر،محمد عبد العظيم، إخراج محمد أمين.

 

أخر أعمال كريم محمود عبد العزيز

ويشار إلى أن أخر أعمال كريم محمود عبد العزيز فيلم بيت الروبي الذى قدمه مع الفنان كريم عبد العزيز وحقق الفيلم نجاحا كبيرا فى مصر وباقى الدول العربية.
 

كريم محمود عبد العزيز شيكو خالد نور وولده نور خالد

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