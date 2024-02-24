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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

40 قضية للمحامين.. شاهد ماذا جرى فى دعاوى انتخابات النقابة اليوم

انتخابات المحاميين
انتخابات المحاميين

أكد مصطفى شعبان المحامى واحد مقيمي الدعاوى القضائية أمام محكمة القضاء الادارى فى قضايا المحامين، أن الأحكام الصادرة صباح اليوم جاءت فى اربع موضوعات الأول خاصة بالمحامين المستبعدين من جداول الجمعية العمومية لنقابة المحامين، وبالتالى ممنوعين من المشاركة فى المارثون الانتخابى .

وأشار شعبان الى صدور أحكام من المحكمة بإلزام مجلس نقابة المحامين بعودتهم الى كشوف الناخبين، للمشاركة فى المارثون الانتخابى للنقابة العامة للمحامين، مشيرا الى الحكم الثانى المتعلق بقبول طعن عضو مجلس النقابة خالد ابو كراع المستبعد من المجلس النقابى وتصعيد البديل واسقاط عضويته من الجمعية العمومية وإبعاد من كشوف الناخبين.

وأضاف أن محكمة القضاء الادارى رفضت جميع الدعاوى القضائية التى تطالب بوقف وإلغاء انتخابات المحامين، وأيدت إجراء الانتخابات فى موعدها 9 مارس المقبل، على ان يتم الغاء جميع قرارات اللجنة المشرفة على الانتخابات باستبعاد مرشحين بعينهم او ادراج مرشحين بعينهم لتكون الولاية لمجلس النقابة دون غيره فى ذلك شرط توافر الشروط.

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