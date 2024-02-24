القضاء الإداري ينتصر لـ أبو كراع ويعيده لمجلس المحامين

قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد طاهر نائب رئيس مجلس الدولة بقبول الطعن المقام من خالد ابو كراع عضو مجلس نقابة المحامين على قرار استبعاده من المجلس وتصعيد سعيد حسن مكانه.

كما قضت بقبول الطعن المقام من خالد أبو كراع على قرار إسقاط عضويته من جدول المشتغلين فى النقابة ، وإسقاطه من كشوف الناخبين واستبعاده من التصويت والمشاركة في المارثون الانتخابى.

وأصدر عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بتصعيد كل من سعيد حسن لعضوية مجلس النقابة العامة، بدلًا من خالد أبو كراع، ومحمد القطيطي، لعضوية مجلس النقابة العامة، بدلًا من علي الصغير.

وقال عبد الحليم علام في بيان له أنه بعد الإطلاع على قانون المحاماة وعلى الطلب المقدم من سعيد محمد حسن، والطلب المقدم من محمد حمدى عبدالستار، وبعد موافقة أكثر من ثلثى أعضاء مجلس النقابة العامة تقرر تصعيد سعيد محمد حسن المحامى وشهرته سعيد حسن، بدلاً من خالد أحمد مختار أبوكراع ، وشهرته خالد أبو كراع ـ وذلك لخلو مقعده بصدور قرار بالإسقاط والمحو.

وأشار إلى أنه يتم تصعيد محمد حمدى عبدالستار ـ وشهرته محمد القطيطي، بدلاً من على محمد الصغير المحامى ـ عضو مجلس النقابة العامة لإحالته إلى المعاش.