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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الوزراء يزف بشرى: الإفراج عن السلع الإستراتيجية والأدوية تدريجيا وفقا لحاجة السوق

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

قال المستشار محمد الحمصاني ، المتحدث باسم مجلس الوزراء ، إن اجتماع الحكومة اليوم جاء لتوفير النقد الاجنبي المطلوب للافراج عن السلع الاستراتيجية بالجمارك ، موضحا انه خلال الاجتماع تم الاتفاق على توفير النقد الاجنبي الازم للافراج عنها .

وتابع المستشار محمد الحمصاني ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " مع خيري " ، والمذاع على فضائية " النهار " ، أن الافراج عن السلع يشمل القمح والزيت والالبان البودرة خاصة الاحتياجات المطلوبة لسد الفجوة المحلية ، مردفا :" اجمالي النقد الاجنبي للسلع بالجمارك ١.٣ مليار دولار ".

واكمل  المتحدث باسم مجلس الوزراء ، أن مجلس الوزراء وضع رؤية تدريجية للافراج عن تلك السلع من الجمارك وفقا لاولويات السوق المصري .

وواصل : الحكومة تعمل على ضبط اسعار السلع الاستراتيجية ، وزيادة المتاح منها في الاسواق ، وضبط الحصيلة الدولارية .

المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني محمد الحمصاني الدولار توفير النقد الأجنبي

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