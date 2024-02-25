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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الحكومة: لا توجد أي سرية في صفقة رأس الحكمة وتم عرض كل التفاصيل.. فيديو

رأس الحكمة
رأس الحكمة

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء أكد أن صفقة رأس الحكمة شهادة ثقة للدولة.

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وأضاف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد" أن الحكومة تتابع الإجراءات التنفيذية لبدء مشروع رأس الحكمة.

أشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن صفقة رأس الحكمة يمكن تكرارها لزيادة معدلات التنمية، مؤكدا أنه لا توجد أي سرية في صفقة رأس الحكمة وتم عرض كل التفاصيل.

أكد أنه لا توجد أي بنود سرية في صفقة رأس الحكمة، وسيتم إنشاء شركة مساهمة مصرية في مشروع رأس الحكمة تخضع للقوانين المصرية، موضحا أن صفقة رأس الحكمة مشروع تنموي ضخم عملاق يشمل مخططات عمرانية.

واسترسل أن رئيس الوزراء تفاوض بصورة مباشرة مع الجانب الإماراتي بشأن صفقة رأس الحكمة، مؤكدا أن مصر لا تبيع أصولها وصفقة رأس الحكمة شراكة مع الإمارات.
 

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