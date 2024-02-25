مدبولي: الرئيس السيسي وجه بمشاركة الحكومة في جلسات الحوار الوطني

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بضرورة مشاركة الحكومة في جلسات الحوار الوطني.

جاء ذلك حسبما أفادت قناة “إكسترا نيوز” في نبأ عاجل.

وأعلن الحوار الوطني، أنه استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي تنطلق غدا، الاثنين، جلسات الحوار الاقتصادي بحضور ممثلي الحكومة والوزارات المعنية والخبراء والمتخصصين، حسبما أفادت قناة “إكسترا نيوز” في نبأ عاجل.

ملفات الحوار الوطني

وكشف الحوار الوطني بأن محاور الحوار الاقتصادي تشمل التضخم وغلاء الأسعار والدين العام وعجز الموازنة وأولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة والعدالة الاجتماعية.