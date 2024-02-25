تحرك عاجل من الحكومة لتخفيض وضبط الأسعار.. فيديو

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة حريصة على توفير السلع الاستراتيجية ومنها الأدوية.

وأضاف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد" أن اجتماع رئيس الوزراء اليوم بحث توفير التمويل المطلوب من النقد الأجنبي للسلع الاستراتيجية والأدوية.

أشار إلى أن الحكومة ملتزمة بالإفراج عن السلع الاستراتيجية فورا، موضحا أن 1.3 مليار دولار إجمالي قمية السلع الاستراتيجية الموجودة لدى الجمارك".

أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن توفير التمويل اللازم للإفراج عن السلع الاستراتيجية لتخفيض الأسعار، لافتا إلى أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة لتوفير السلع وضبط الأسعار في الأسواق".

استرسل أنه سيتم تدوين أسعار السلع الاستراتيجية عليها لضبط الأسواق، مؤكدا أن الحكومة تعمل على سرعة ضبط الأسعار في الأسواق، لافتا إلى أن الحكومة تعمل على توفير الحصيلة الدولارية لتمكنها من استيفاء الاحتياجات الضرورية للمواطنين.

لفت المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن اجتماع الحكومة أكد ضرورة الإفراج عن السلع الاستراتيجية والأعلاف، موضحا أنه تم مناقشة دراسة السعر العادل والمناسب بشأن أردب القمح.