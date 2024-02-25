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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الوزراء: الحكومة حريصة على حضور جلسات الحوار الوطني

الحكومة وأعضاء الحوار
الحكومة وأعضاء الحوار الوطني

قال محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة حريصة على تنفيذ مخرجات وتوصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، متابعا: رئيس الوزراء وجه بضرورة تنفيذ توصيات المرحلة الأولى والمشاركة الفاعلة في المرحلة الثانية.

وأضاف محمد الحمصاني، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة الحياة، أن المرحلة الثانية سوف تتضمن مناقشة الملف الاقتصادي، مسترسلا: رئيس الوزراء قرر اليوم بتشكيل مجموعة تنسيقية مشتركة من الحكومة والحوار الوطني لمتابعة تنفيذ توصيات المرحلة الأولى.

وفيما يخص مخرجات المرحلة الأولى، أوضح أن رئيس الوزراء تم توجيه كافة الوزراء المعنية بتنفيذها على الفور ومجلس الوزراء سيتابع مع الوزراء المعنيين بتنفيذ التوصيات التي تقع في اختصاصاتهم.

وأكمل: المرحلة الثانية من الحوار الوطني ستنطلق خلال الأيام المقبلة، وسيتم مناقشة المرحلة الثانية من الحوار والحكومة ستتابع التوصيات، وسنشارك في المرحلة الثانية ونتابع التوصيات للمرحلة الثانية، وهناك مجموعة تنسيقية مشتركة من الحكومة والحوار الوطني لتنفيذ توصيات المرحلة الأولى.

وشدد على أن الحكومة حريصة على حضور جلسات الحور الوطني بمرحلته الثانية وتكليف الوزراء والمسئولين المعنيين بالتفاعل الإيجابي في جلسة المرحلة الثانية من الحوار الوطني.
 
ونوة بأن توفير الدولار سيدعم من تخفيض الأسعار خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أنه سيتم متابعة التزام الشركات والموزعين لوضع الحد الأقصى لسعر البيع النهائي على السلع، بداية من مارس القادم.

 

الحكومة الوزراء مجلس الوزراء الحوار الوطني الأسعار

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