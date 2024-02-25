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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول رد فعل لزوجة زيزو بعد تعرضه للإصابة بمباراة أبو سليم الليبي

صدى البلد

نشرت هدي الباهي زوجة أحمد سيد “زيزو”، نجم الزمالك، عبر خاصية “ستوري” حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وكتبت على الصورة: "إن شاء الله تكون بسيطة.. وترجع بالسلامة يا ملك".

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الفوز على نظيره أبو سليم الليبي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد 19 مايو 1956 بمدينة عنابة الجزائرية ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره الداخلية في السابعة من مساء الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة 14 ببطولة الدوري الممتاز على ملعب  ستاد القاهرة الدولي

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