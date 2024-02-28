جلا هشام تكشف ل"صدى البلد" تفاصيل مشاركتها في مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"

كشفت الفنانة جلا هشام عن تفاصيل شخصيته في مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"، والذي ستخوض به السباق الرمضاني المقبل 2024، والذي ستجسد فيه شخصية فتاة من منطقة شعبية اسمها سحر، وهذه هي المرة الأولى التي ستظهر فيها بهذه الشخصية منذ بداية دخولها لعالم الفن، موضحة أن المسلسل سيغلب عليه طابع التراجيديا بالإضافة إلى الكوميديا.



وعن سر حماسها للدور، تابعت جلا هشام في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد" قائلًة: "الموضوع كان تحدي بالنسبة ليّا، كان تحدي بالنسبة ليا لأن الشخصية جديدة ومختلفة"، لافتًة إلى أن المخرجة ياسمين أحمد كامل كانت سبب أيضًا لقبول الدور خاصةً أن هذه المرة لم تكن الأولى التي يعمل فيها الثنائي سويًا.

وعن تعاونها مع الفنانة سلمي أبو ضيف، قالت: "هي من أشطر الشباب الفنانين الموجودين حاليا على الساحة الفنية، لذا كانت جميع عناصر قبولي المسلسل موجودة، وهذا السبب الذي جعلني أوافق عليه دون تردد".

وعن الموسم الدرامي الحالي، قالت: "مبسوطة جدًا أن هناك ميكس بين الشباب والفنانين الكبار، ومبسوطة أن الناس بتدي فرص لوجوه جديدة أول مرة تمثل وهذا الأمر مبشر جدًا على الساحة الفنية".



تتمني الفنانة جلا هشام أن تجسد عمل فني كوميدي خاصةً أنه من المفضل لقلبها.



مُسلسل "أعلي نسبة مُشاهدة" من بطولة سلمي أبو ضيف، إنتصار، محمد محمود، إسلام إبراهيم، جلا هشام ، أحمد فهيم، فرح يوسف، ليلي أحمد زاهر، وآخرين... ومن تأليف سمر طاهر وإخراج ياسمين أحمد كامل.، إنتاج عبد الله أبو الفتوح.

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