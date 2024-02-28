بعد وفاته.. الموت يفجع أسرة الفنان الراحل فادي إبراهيم

توفيت منذ قليل، والدة الفنان اللبناني الراحل فادي إبراهيم، وذلك حسب صحف لبنانية.

وتوفي الفنان اللبناني الشهير فادي إبراهيم، منذ أيام، بعد معاناة مريرة مع المرض، ليرحل نجما ساطعا في عالم الفن، تارك وراءه أثرًا لا يُنسى في قلوب محبيه.

وفاة الفنان فادي إبراهيم

وتعرّض فادي إبراهيم لوعكة صحية شديدة أدخلته العناية المركزة لأكثر من شهر، حيث تدهورت حالته الصحية بشكل كبير خلال الساعات الأخيرة من حياته، وتوقفت إحدى كليتيه عن العمل تمامًا؛ ما أدى إلى حدوث مضاعفات خطيرة في جسمه، وبُترت على أثرها ساقه، قبل أن يفارق الحياة.