نشرة الفن: تطورات أزمة الفنان حلمي بكر وعزاء فادي إبراهيم قبل دفن جثمانه

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة أبرزها تطورات حالة الفنان حلمي بكر ونجوم الفن في عزاء الفنان فادي إبراهيم.

كشفت أكاديمية فنون وعلوم الصور المسئولة عن توزيع جوائز الأوسكار، عن أول قوائم نجوم هوليوود الذين سيصعدون على المسرح في النسخة المقبلة، لتقديم الجوائز والمشاركة في الفقرات الفنية للحفل.

توافد نجوم الفن لحضور عزاء الفنان الراحل فادي إبراهيم في لبنان، قبل أيام من دفن جثمانه، لمواساة أسرته في المصاب الذي صدم أصدقائه وعائلته.

ونشرت ديانا حداد مقطع فيديو عبر ستوري من خلال حسابها الشخصي بموقع انستجرام، قائلة: من يومين انتشر إني تعرضت لوعكة صحية مؤلمة، أنا بشكر كل اللي اطمأن عليا، واللي حصل إني تعرضت لمغص معوي مؤلم يوم تكريمي، والحمد لله أنا بصحة وخير وكل اللي انتشر غير صحيح.

قالت سماح القرشي زوجة الموسيقار حلمي بكر، إنه بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها حلمي بكر رفض الذهاب إلى مستشفى رغم تعبه الشديد جدا، مضيفة أن البيت كان شبه مستشفى.

أثار الفنان محمد هنيدي الجدل خلال إحدى ليالي مسرحيته الجديدة بموسم الرياض، والتي تحمل اسم “رمضان سكول ميوزيكال” والتي تعرض بمنطقة بوليفارد سيتي.