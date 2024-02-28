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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

نشرة الفن: تطورات أزمة الفنان حلمي بكر وعزاء فادي إبراهيم قبل دفن جثمانه

نشرة الفن
نشرة الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة أبرزها تطورات حالة الفنان حلمي بكر ونجوم الفن في عزاء الفنان فادي إبراهيم. 

 

نيكولاس كيدج وآل باتشينو.. نجوم هوليوود على مسرح الأوسكار| تفاصيل

كشفت أكاديمية فنون وعلوم الصور المسئولة عن توزيع جوائز الأوسكار، عن أول قوائم نجوم هوليوود الذين سيصعدون على المسرح في النسخة المقبلة، لتقديم الجوائز والمشاركة في الفقرات الفنية للحفل. 

 

قبل دفنه.. نجوم الفن في عزاء الفنان فادي إبراهيم بلبنان|فيديو

توافد نجوم الفن لحضور عزاء الفنان الراحل فادي إبراهيم في لبنان، قبل أيام من دفن جثمانه، لمواساة أسرته في المصاب الذي صدم أصدقائه وعائلته.

 

ديانا حداد تطمئن جمهورها على حالتها الصحية

ونشرت ديانا حداد مقطع فيديو عبر ستوري من خلال حسابها الشخصي بموقع انستجرام، قائلة: من يومين انتشر إني تعرضت لوعكة صحية مؤلمة، أنا بشكر كل اللي اطمأن عليا، واللي حصل إني تعرضت لمغص معوي مؤلم يوم تكريمي، والحمد لله أنا بصحة وخير وكل اللي انتشر غير صحيح.

 

تعالى شوف أبوك.. زوجة حلمي بكر تكشف سبب سفرهمها إلى الشرقية

قالت سماح القرشي زوجة الموسيقار حلمي بكر، إنه بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها حلمي بكر رفض الذهاب إلى مستشفى رغم تعبه الشديد جدا، مضيفة أن البيت كان شبه مستشفى.

 

الرياض عاصمة الفن بدون منافس.. محمد هنيدي يثير الجدل في السعودية

أثار الفنان محمد هنيدي الجدل خلال إحدى ليالي مسرحيته الجديدة بموسم الرياض، والتي تحمل اسم “رمضان سكول ميوزيكال” والتي تعرض بمنطقة بوليفارد سيتي.

حلمي بكر أكاديمية فنون وعلوم الصور الأوسكار الفنان فادي ابراهيم الفنان محمد هنيدي الفنان حلمي بكر

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